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В МИД РФ заявили о наличии кандидатуры на пост посла в США

Захарова: Москва определилась с кандидатурой на должность посла в Вашингтоне
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MFA Russia/Global Look Press

Российские власти уже определились с кандидатурой на должность посла страны в США. Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

«Что касается <...> посла, я вам могу сказать абсолютно четко: есть кандидатура», — отметила дипломат.

При этом она подчеркнула, что Вашингтон до сих пор не выдал агреман для нового посла Москвы.

31 января заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США постепенно приближаются к тревожной зоне с точки зрения продолжительности принятия решения по выдаче агремана. По его словам, российские власти продолжают ждать решения Вашингтона, однако никаких подвижек с его стороны пока не наблюдается.

Официально имя кандидата на должность посла Москвы в американской столице не сообщалось. Но, как писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, этот пост может занять Александр Дарчиев. В настоящее время он возглавляет департамент Северной Америки российского внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условие для восстановления диалога с США.

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