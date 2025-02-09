В ОАЭ осудили Нетаньяху за предложение создать Палестину в Саудовской Аравии

Объединенные Арабские Эмираты осудили высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможном создании Государства Палестина на территории Саудовской Аравии, назвав их провокационными. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ОАЭ, передает агентство WAM.

Как подчеркнул эмиратский госминистр Халифа бен Шахин аль-Марар, нарушение суверенитета Саудовской Аравии является красной линией и ОАЭ «не позволят какому-либо государству ее переступать».

Аль-Марар добавил, что ОАЭ отвергают «любые попытки ущемления неотъемлемых прав палестинского народа», а также любые попытки его переселения.

Среди прочего госминистр напомнил о необходимости прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. Кроме того, аль-Марар призвал ООН и Совет Безопасности всемирной организации «положить конец незаконным действиям», которые противоречат международному праву.

5 февраля президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямиом Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона, а также за создание рабочих мест и устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Планы главы Белого дома вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения главы Белого дома «изгнанием». Нетаньяху в свою очередь, поддержав президента США, указал, что американский президент «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее Трамп наказал прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина.