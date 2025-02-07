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Илон Маск проверит расходы Пентагона

Трамп поручил департаменту Маска проверить расходы Пентагона
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Amanda Perobelli/Reuters

Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит американский миллиардер Илон Маск, проверит расходы Пентагона. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Да, поручал: Пентагон, образование», — сказал он, отвечая на вопрос о дальнейших проверках, которыми займется департамент Маска.

Незадолго до этого Трамп заявил, что Маск во главе правительственного департамента эффективности государственного управления вслед за Агентством по международному развитию (USAID) проверит и другие структуры на коррупцию. По его словам, Маск проводит отличную работу, находит «ужасающие растраты, мошенничество и коррупцию».

7 февраля сообщалось, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне. Миллиардер Илон Маск, возглавляющий созданный при Трампе департамент эффективности правительства США, отмечал, что агентство находится в процессе закрытия в целях сокращения расходов.

Ранее Маск признался в мужской любви к Трампу.

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