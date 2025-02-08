Суд заблокировал ведомству Маска доступ к конфиденциальным материалам

Окружной судья в Нью-Йорке Пол А. Энгельмайер заблокировал департаменту эффективности государственного управления (DOGE) доступ к документам министерства финансов США, которые содержат конфиденциальные данные граждан страны. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Суд вынес предварительный запрет после того, как 19 генеральных прокуроров-демократов подали в суд на президента США Дональда Трампа. Истцы считают, что администрация Трампа нарушила федеральный закон, позволив команде Илона Маска получить доступ к центральной платежной системе минфина.

Недавно департамент эффективности государственного управления, который возглавляет Илон Маск, получил доступ к конфиденциальным платежным данным министерства финансов. Это произошло после того, как исполняющий обязанности заместителя министра финансов Дэвид Лебрик подал в отставку под давлением. Кроме того, специалисты департамента получили доступ к платежным и контрактным системам национальных программ медицинского страхования Medicare и Medicaid.

До этого сообщалось, что представители генеральных прокуратур 12 штатов намерены требовать через суд ограничить деятельность департамента Маска.

Ранее стало известно о расколе в окружении Трампа из-за Маска.