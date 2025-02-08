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МИД РФ: США придется объясняться при размещении оружия в космосе

Захарова: Россия потребует объяснений от США при размещении оружия в космосе
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Владимир Баранов/РИА Новости

В случае размещения оружия в космосе США придется объясниться, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в Москве сейчас много что слышат из Вашингтона.

«Если в эту сторону (в сторону размещения оружия. — «Газета.Ru») пойдет вся история, тогда, наверное, им тоже нужно будет как-то объясниться, ведь они буквально недавно тоже вроде бы говорили о том, что не стоит наращивать вооружение, его потенциал в космосе», — сказала дипломат.

В декабре прошлого года миллиардер и космический турист Джаред Айзекман, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность главы NASA, заявил, что размещение американских военных в космосе неизбежно. В октябре Bloomberg узнало, что США готовятся использовать оружие для подавления спутников России и Китая. А в прошлом августе Трамп обещал создать в стране космическую национальную гвардию.

Ранее США уведомили союзников о российской ядерной угрозе в космосе.

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