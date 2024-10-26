США готовятся использовать оружие для подавления спутников России

Оружие, предназначенное для подавления спутников РФ и КНР на ранних стадиях конфликта, преодолело технические проблемы и предварительно будет поставлено в 2025 году, на два года позже запланированного срока. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на космические силы США.

Как уточняет агентство, речь идет о системе военно-промышленной компании L3Harris Technologies Inc., известной как Meadowlands. Она может глушить больше частот и в состоянии получать обновленное программное обеспечение. В сентябре система выдержала финальные проверочные испытания, а с января по март следующего года космические силы оценят, когда первые пять из 32 единиц оружия будут готовы к эксплуатации.

«Система Meadowlands будет иметь значительные улучшения с точки зрения технических характеристик и более простую логистику для развертывания и поддержания», — заявили в L3Harris Technologies Inc.

В феврале сразу несколько изданий — The Washington Post, ABC и CNN — со ссылкой на данные американской разведки сообщили, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе для его использования против спутников. Эта информация была передана в конгресс и ключевым союзникам США. На этом фоне американский конгрессмен Майк Тернер сообщил, что Вашингтон готовит план ответа на «очень серьезную угрозу», которая может исходить от Москвы в космосе. По мнению экспертов, американцы могли принять за противоспутниковое оружие разрабатываемый Россией ядерный буксир «Зевс».

Ранее Трамп пообещал создать в США космическую нацгвардию.