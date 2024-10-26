Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США готовятся использовать оружие для подавления спутников России

Bloomberg: в 2025 году у США появится оружие против спутников России и Китая

close
Paul E. Reynolds/U.S. Air Force

Оружие, предназначенное для подавления спутников РФ и КНР на ранних стадиях конфликта, преодолело технические проблемы и предварительно будет поставлено в 2025 году, на два года позже запланированного срока. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на космические силы США.

Как уточняет агентство, речь идет о системе военно-промышленной компании L3Harris Technologies Inc., известной как Meadowlands. Она может глушить больше частот и в состоянии получать обновленное программное обеспечение. В сентябре система выдержала финальные проверочные испытания, а с января по март следующего года космические силы оценят, когда первые пять из 32 единиц оружия будут готовы к эксплуатации.

«Система Meadowlands будет иметь значительные улучшения с точки зрения технических характеристик и более простую логистику для развертывания и поддержания», — заявили в L3Harris Technologies Inc.

В феврале сразу несколько изданий — The Washington Post, ABC и CNN — со ссылкой на данные американской разведки сообщили, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе для его использования против спутников. Эта информация была передана в конгресс и ключевым союзникам США. На этом фоне американский конгрессмен Майк Тернер сообщил, что Вашингтон готовит план ответа на «очень серьезную угрозу», которая может исходить от Москвы в космосе. По мнению экспертов, американцы могли принять за противоспутниковое оружие разрабатываемый Россией ядерный буксир «Зевс».

Ранее Трамп пообещал создать в США космическую нацгвардию.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами