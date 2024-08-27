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Трамп заявил о намерении в случае победы на выборах создать Космическую нацгвардию США

Трамп: став президентом, я создам Космическую национальную гвардию США

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Jeffrey Phelps/AP

В случае победы на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в стране будет создана Национальная гвардия Космических сил. Об этом, ссылаясь на выступление Трампа в Детройте, сообщает ТАСС.

По словам политика, настало время для создания Космической национальной гвардии в качестве главного боевого резерва Космических сил США. Поэтому, став президентом, он подпишет «исторический закон» об учреждении Космической национальной гвардии.

Трамп выразил уверенность, что в 2019 году, распорядившись о создании Космических сил, он не позволил России и Китаю опередить США. Экс-президент заявил, что Москва и Пекин и Китай «уничтожали» Соединенные Штаты, так как американцы не были сосредоточены на космосе. А сейчас США сконцентрировались на этой сфере и лидируют в ней.

Кандидат в президенты США также пообещал «исторические» инвестиции в укрепление американской армии, в том числе в производство дронов, в роботостроение, в развитие искусственного интеллекта, в гиперзвуковое оружие.

До этого Трамп заявил об отсутствии у США боеприпасов из-за поставок Киеву.

Ранее Трампа окрестили «профессиональным преступником».

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