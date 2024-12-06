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Преемником Шмид на посту генсека ОБСЕ стал турецкий дипломат

Преемником Шмид на посту генсека ОБСЕ стал турецкий дипломат Синирлиоглу

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Li Muzi/Xinhua/Global Look Press/Keystone Press Agency

Пост генерального секретаря ОБСЕ занял турецкий дипломат Феридун Синирлиоглу, который сменил на этой должности немку Хельгу Шмид, сообщили в организации. Об этом пишет РИА Новости.

«Поздравляю новое руководство ОБСЕ! Феридун Синирлиоглу (Турция) — генеральный секретарь ОБСЕ. Мария Телалян (Греция) — директор БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека, один из институтов ОБСЕ). Кристоф Камп (Нидерланды) — Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Ян Браатху (Норвегия) — представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ», — написал глава МИД Мальты, председательствующей в настоящий момент в Организации, Ян Борг.

С сентября пост генерального секретаря ОБСЕ, а также три другие высокие должности оставались свободными из-за отсутствия согласия по кандидатам. Ранее занимавшая эту должность Хельга Мария Шмид из Германии была назначена генеральным секретарем в декабре 2020 года на трехлетний срок, который затем был продлен до сентября. Выбор нового кандидата на эту позицию требовал согласия министров.

4 декабря стало известно, что официальному представителю министерства иностранных дел России Марии Захаровой обнулили визу для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ на Мальте. В МИД РФ отметили, что разрешение на въезд было аннулировано с формулировкой «в силу не зависящих от Мальты обстоятельств».

Ранее в Норвегии призвали помочь Украине «одержать победу» после выступления Лаврова на ОБСЕ.

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