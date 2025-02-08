Дипломат РФ оценил возможные переговоры о поставках газа в Европу

Посол Любинский: переговоры о поставках газа из России в ЕС будут масштабными

Если Россия снова начнет поставлять газ странам Европы, соглашения будут масштабными, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

«Если переговоры когда-либо и возобновятся, то речь пойдет о масштабных договоренностях», — сказал дипломат.

Он допустил, что в случае подобных соглашений роль Австрии будет второстепенной, так как действия самой Вены привели к тому, что она утратила «серьезное влияние» в газовой сфере ЕС.

«Это был их (Австрии. — »«Газета.Ru) выбор, и теперь им предстоит самостоятельно справляться с его последствиями. С нашей стороны никаких инициатив по восстановлению прежних контактов нет — диалог был разорван не нами», — отметил Любинский.

По его словам, в случае заинтересованности Вены в поставках российского газа Москва будет исходить из обстоятельств, но не будет делать односторонних шагов в этом направлении.

В декабре 2024 года австрийская энергетическая компания OMV решила расторгнуть долгосрочный контракт с «Газпром экспортом» «в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств» российским холдингом. Договор был подписан в 2006 году. Срок его действия должен был окончиться в 2040-м. Однако, как заявили в OMV, с ноября 2024 года «Газпром экспорт» прекратил поставки газа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на этом фоне обвинила в недобросовестном поведении OMV, которая выиграла в суде спор о взыскании с «Газпром экспорт» €230 млн за временное прекращение поставок газа в Австрию. Дипломат объяснила, что исполнение судебного решения о возмещении присужденных средств в счет платежей по другому контракту повлекло бы за собой неосуществление дальнейших денежных переводов и, как следствие, бесплатный отбор трубопроводного газа РФ.

Ранее посол России обвинил Вену в жесткой визовой блокаде.