Посол обвинил Вену в жесткой визовой блокаде против посольств России

Австрия ввела жесткую визовую блокаду, которая мешает ротации сотрудников посольства и постоянных представительств Российской Федерации при международных организациях, таких как ООН и ОБСЕ. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

По его словам, российская сторона вынуждена регулярно заявлять протесты по фактам грубого нарушения Веной своих международно-правовых обязательств в качестве одной из штаб-квартир ООН, а также ОБСЕ.

Дипломат добавил, что Россия расценивает многочисленные случаи отказа в выдаче виз делегатам международных мероприятий в Вене как решительно неприемлемые и серьезно подрывающие авторитет и востребованность австрийского государства в российском планировании.

В этом же интервью Любинский заявил, что в настоящий момент перспективы возобновления сотрудничества России и Австрии в энергетике крайне неясны и не определены.

Ранее глава Еврокомиссии призвала Евросоюз полностью отказаться от газа из России.