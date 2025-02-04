В OMV заявили, что спор с «Газпром экспортом» разрешен

OMV заявила о выигрыше в суде Стокгольма по контракту с «Газпром экспортом»

Австрийская компания OMV заявила, что выиграла спор с »Газпром экспортом». Об этом свидетельствуют данные отчета компании по итогам 2024 года.

Отмечается, что позицию австрийской компании поддержал Международный арбитражный суд Стокгольма. Решение было вынесено 3 января.

«Финансовые последствия частичного зачета обязательств по контракту на поставку австрийского газа были отражены в составе прочих операционных доходов в 2025 году в размере €48 млн», — говорится в документе.

Как отметил гендиректор австрийского концерна Альфред Стерн, окончание сотрудничества с «Газпром экспортом» открывает новую главу в истории компании.

До этого Штерн в комментарии изданию Der Standard допустил возобновление сотрудничества с «Газпромом».

Основной причиной, почему в Австрии раздумывают над возобновлением сотрудничества с российской энергетической компанией, Штерн назвал необходимость снижения очень высоких цен на энергоносители в Европе и, в частности, в Австрии.

Ранее глава Еврокомиссии призвала Евросоюз полностью отказаться от газа из России.