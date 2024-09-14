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МВД Германии обвинило BBC во лжи о кенийских мигрантах

МВД ФРГ: BBC исказила информацию о соглашении с Кенией о трудовых мигрантах

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Frank May/picture alliance/Global Look Press

Министерство внутренних дел Германии обвинило британскую медиакорпорацию BBC в распространении ложной информации о соглашении по миграции, заключенном между ФРГ и Кенией. Информацию об этом ведомство разместило на своей странице в соцсети Х.

В материале, вызвавшем недовольство немецкого МВД, британская телерадиокомпания сообщает, что в рамках заключенного с Кенией соглашения о трудовой миграции Германия согласилась принять 250 тысяч квалифицированных и полуквалифицированных кенийских рабочих.

В МВД Германии назвали эти сведения «явной ложью» и отметили, что «соглашение между Германией и Кенией не включает в себя никаких цифр или квот квалифицированных рабочих, которые будут иметь возможность работать в Германии».

В ведомстве подчеркнули, что все претенденты на работу в Германии должны соответствовать строгим требованиям Закона о немецкой квалифицированной иммиграции.

С 16 сентября ФРГ временно вводит пограничный контроль на всех сухопутных границах. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объяснила это необходимостью ограничить нелегальную миграцию и защитить внутреннюю безопасность страны.

1 сентября в Саксонии и Тюрингии состоялись выборы в земельные парламенты. В обоих регионах победила правая «Альтернатива для Германии», а левый «Союз Сары Вагенкнехт» показал неожиданно высокие результаты. Обе партии выступают за прекращение войны на Украине и ограничение миграции.

Ранее сообщалось, что в Германии обострился спор между Шольцем и оппозицией из-за мигрантов.

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