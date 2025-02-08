Мобилизация 18-летних украинцев отражает цинизм и безразличие к людям со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Зеленский демонстрирует в очередной раз свой цинизм и безразличие к украинскому народу, готовя молодежи участь мясных штурмов под благовидным предлогом выгодных контрактов с высокими заработками», — подчеркнул он.

Украинский лидер соответствующим решением выполняет волю Соединенных Штатов, которые ранее оказывали давление на Киев по вопросу о снижении возраста мобилизации, добавил Шеремет.

Зеленский 8 февраля анонсировал набор 18-летних украинцев в армию по «спецконтракту» в целях восполнения тяжелых потерь в рядах Вооруженных сил Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что решение Зеленского о начале мобилизации украинцев в возрасте с 18 до 24 лет укладывается в логику сделки по редкоземельным металлам, в частности по цинку.

Ранее в США заявили, что силы армии России в пять раз превосходят ВСУ на Украине.