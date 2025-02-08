Захарова: заявление о мобилизации 18-летних в ВСУ укладывается в сделку по цинку

Заявление Владимира Зеленского о начале мобилизации украинцев в возрасте с 18 до 24 лет укладывается в логику сделки по редкоземельным металлам, в частности по цинку. Об этом в своем Telegram-канале пишет официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Часть сделки по редкоземельному металлу — цинку», — комментирует заявление Зеленского Захарова.

Владимир Зеленский анонсировал набор 18-летних украинцев в армию по «спецконтракту» в целях восполнения тяжелых потерь в рядах Вооруженных сил Украины.

Он добавил, что проект мобилизации молодых мужчин в возрасте от 18 до 24 лет разработан совместно министерством обороны и наиболее опытными подразделениями Вооруженных сил Украины. При этом Зеленский утверждает, что эти спецконтракты якобы не являются «мобилизацией» по той причине, что служба молодым людям предлагается добровольно.

Ранее американские журналисты заявили, что ВС РФ по численности в несколько раз превосходят украинские формирования.