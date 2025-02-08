В Европе заявили, что начали искать способ захвата судов России

Финляндия, Латвия, Литва и Эстония активизировали переговоры по борьбе с российским теневым флотом, суда которого, как считают в Европе, используются для нарушений санкционного режима при поставках нефти и диверсий в виде повреждения подводных кабелей. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что эти страны в первую очередь ищут способы в соответствии с международным правом. Речь идет о захвате кораблей по экологическим причинам (подозрение, что движение судна грозит утечками опасных веществ) или в связи с саботажем, — угрозой критически важной подводной инфраструктуре.

Если же выход из ситуации найти не удастся, то участники переговоров попробуют разработать новые национальные законы, говорится в статье. В частности, они размышляют о совместном требовании к танкерам, находящимся в Балтийском море, использовать страховщиков из утвержденного списка. Однако вне зависимости от способа действия отдельно от Европейского союза не предполагаются, добавили журналисты Politico.

НАТО проводит миссию «Балтийский часовой». Миссия началась после обрыва нескольких кабелей, протянутых по дну Балтийского моря. Были задержаны несколько кораблей, как утверждали в Европе — «теневого флота» России. Москву даже обвиняли в причастности к диверсиям на Балтике. Дания пообещала проверять все суда, которые могут перевозить российскую нефть в обход санкций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Польша в апреле начнет патрулировать небо над Балтией в рамках миссии НАТО.