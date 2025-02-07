Стало известно, когда Польша начнет патрулировать небо над странами Балтии

Военно-воздушные силы Польши начнут патрулирование воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии НАТО в апреле. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Польши, опубликованном в газете Postimees.

«Военнослужащие 32-й тактической авиабазы завершили обучение и успешно прошли сертификацию. С 1 апреля они начнут круглосуточное дежурство в Литве, Латвии и Эстонии в рамках миссии Baltic Air Policing», — говорится в сообщении.

Поскольку страны Балтии не имеют своей авиации для контроля воздушного пространства, эту задачу выполняют их союзники по НАТО. С 2004 года истребители стран-участниц альянса на ротационной основе базируются на литовской авиабазе Зокняй. В 2014 году вторая часть миссии была размещена на авиабазе Эмари в Эстонии.

Россия обязательно ответит на действия НАТО в рамках операции «Балтийский часовой», пообещал посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. Миссия НАТО началась после обрыва нескольких кабелей, протянутых по дну Балтийского моря. Были задержаны несколько кораблей, как утверждали в Европе — «теневого флота» России. Москву даже обвиняли в причастности к диверсиям на Балтике. Дания пообещала проверять все суда, которые могут перевозить российскую нефть в обход санкций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее порт в Польше обязали убрать стоящий там годами российский танкер.