НАТО проводит миссию «Балтийский часовой». Россия пообещала ответить

Россия обязательно ответит на действия НАТО в рамках операции «Балтийский часовой», пообещал посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. Миссия НАТО началась после обрыва нескольких кабелей, протянутых по дну Балтийского моря. Были задержаны несколько кораблей, как утверждали в Европе — «теневого флота» России. Москву даже обвиняли в причастности к диверсиям на Балтике. Дания пообещала проверять все суда, которые могут перевозить российскую нефть в обход санкций.

Россия будет принимать меры в ответ на операцию НАТО по патрулированию Балтийского моря, заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин в эфире телеканала «Россия-24».

«Недавно, в январе, было принято новое решение Североатлантического альянса о начале операции на Балтике под названием «Балтийский часовой», которое предполагает направление туда дополнительных военных кораблей, дополнительных военно-воздушных сил. И, разумеется, с российской стороны будут приниматься ответные меры», — сказал Токовинин.

Миссия «Балтийский часовой»

14 января в Хельсинки прошел саммит членов НАТО Балтийского региона, в котором принял участие генсек альянса Марк Рютте. Они решили начать миссию «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), поскольку проходящие по дну моря кабели были несколько раз повреждены. Речь шла об электрическом кабеле и нескольких кабелей связи. Страны альянса заявили, что хотят обеспечить подводную инфраструктуру дополнительной охраной из-за якобы нарастающей российской агрессии. Россия все обвинения в диверсии отрицает.

«Это будет 90 дней, однако с очевидной возможностью продления и усиления военного контроля в Балтийском море», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции, цитирует ТАСС.

«Море начинает закипать». Зачем НАТО усиливает присутствие на Балтике? НАТО запускает миссию по патрулированию в Балтийском море для обеспечения безопасности... 14 января 18:20

15 января два корабля НАТО — немецкий минный тральщик Datteln и голландское гидрографическое судно Luymes — зашли в Финский залив.

Еще через три дня — 18 января — военные корабли начали патрулировать Балтийское море, выяснила эстонская телерадиокомпания ERR. Два из них встали на якорь в Минной гавани Таллина. Эскадру возглавляет фрегат королевского флота Нидерландов «Тромп», который оборудован вертолетом. Военнослужащие могут наблюдать за происходящим с воздуха. Более того, у них есть гидролокационное судно, поэтому они могут проводить миссию и на глубине. При необходимости им разрешено применять силу, однако основная задача — патрулирование.

23 января официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга отметила, что в акватории Балтийского моря действует принцип свободы судоходства, поэтому останавливать или осматривать иностранные корабли могут только в особых случаях, например, пиратства или незаконного рыбного промысла.

Захарова подчеркнула, что защита подводной инфраструктуры не является основанием для инспекции иностранных судов, их задержания или прекращения работы.

«Конечно, будем внимательно отслеживать ситуацию в Балтийском море и надлежащим образом реагировать на злоупотребления со стороны кораблей государств — членов альянса», — сказала Захарова, цитируют «Известия».

Задержания танкеров «теневого флота» России

В период с декабря по январь было задержано по подозрению в обрыве кабелей несколько кораблей. Началось все с ареста полностью загруженного нефтью танкера Eagle S под флагом Островов Кука. Сотрудники погранслужбы попросили моряков поднять якорь судна, но им смогли показать только якорную цепь. После этого возникли подозрения, что корабль нарочно волочил якорь по дну. Финляндия и Эстония заявили, что к повреждению причастен «теневой флот РФ». Судно пока что не отпустили, однако никаких доказательств намеренного совершения повреждения нет.

Норвежское судно Silver Dania задержали в Норвегии также по подозрению в совершении диверсии (повреждение волоконно-оптического кабеля). Оказалось, что на борту находились до 40 россиян в качестве членов экипажа. Глава компании Silver Sea Тормод Фоссмарк, которой принадлежит корабль, заявил, что судно действительно проплывало недалеко от Готланда, но не бросало там якорь. В начале февраля судно отпустили.

Власти Швеции также задержали болгарское судно Vezhen по подозрению в преднамеренном повреждении кабеля. Экипаж заявил, что это произошло случайно, так как в условиях шторма они не могут контролировать положение якоря, который якобы и повредил кабель. Исполнительный директор государственной компании «Болгарский морской флот» Александар Калчев предоставил фото повреждений, которые были нанесены во время непогоды. В конце концов Швеция признала, что инцидент произошел случайно, а с судна сняли арест.

В начале февраля Дания усилила меры по обеспечению соблюдения танкерами правил безопасности на море, защиты окружающей среды и защиты моряков как ответ на активное движение старых нефтеналивных судов. Это касается танкеров, которые перевозят российскую нефть. Теперь их не будут считать мирно проходящими судами и станут строго контролировать и проверять за пределами порта Скаген при обязательной постановке на якорь.