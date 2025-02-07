Bloomberg сообщило о возможных чистках в ЦРУ со стороны команды Трампа

Разведывательное сообщество Соединенных Штатов Америки опасается, что станет следующим в череде ведомств, которые подверглись чисткам со стороны команды президента Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Нет никаких оснований ожидать, что Белый дом будет более сдержанным по отношению к спецслужбам, чем к другим уже подвергшимся нападкам ведомствам», — заявил в беседе с журналистами старший научный сотрудник Центра исследований безопасности Джорджтаунского университета и экс-сотрудник ЦРУ Пол Пиллар.

Он также не сомневается, что Трамп не простил спецслужбам вбросы о том, что Россия якобы помогла ему выиграть президентские выборы в 2016 году.

Одним из главных инициаторов чисток в ведомствах является бизнесмен Илон Маск, возглавляющий департамент государственной эффективности (DOGE). Недавно DOGE получил доступ к конфиденциальным платежным данным министерства финансов. Это произошло после того, как исполняющий обязанности заместителя министра финансов Дэвид Лебрик подал в отставку, испытывая давление. Кроме того, специалисты департамента получили доступ к платежным и контрактным системам национальных программ медицинского страхования Medicare и Medicaid.

7 февраля демократы в палате представителей конгресса США представили проект закона, которым предлагается ограничить доступ DOGE к данным налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что управлению госзакупок США поручили расторгнуть контракты со СМИ.