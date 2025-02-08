Евросоюзу рассказали, почему блок будет уязвим при военном конфликте

Spiegel: ЕС при конфликте не сможет быстро перебрасывать войска внутри союза

Страны ЕС не смогут оперативно перебрасывать войска и технику в рамках Евросоюза в случае военного конфликта. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

«Страны ЕС, несмотря на многомиллиардные инвестиции, не в состоянии быстро перебросить большие объемы войск и тяжелой техники в пределах Европы», - говорится в сообщении издания.

Кроме того, пишет немецкий журнал, план действий в Евросоюзе, который был принят в ноябре 2022 года, оказался провальным, поскольку Еврокомиссия (ЕК) не осуществила тщательную оценку потребностей блока в обороне перед составлением документа, а также не выполнила «надежной оценки финансирования».

6 февраля британская газета The Guardian писала, что страны-члены Евросоюза не смогут быстро найти средства на увеличение оборонных расходов.

Как подчеркивало издание, европейские политики не решаются сокращать другие статьи расходов, например, соцобеспечение, здравоохранение, образование.

Ранее Евросоюз захотел разместить свои войска в Гренландии.