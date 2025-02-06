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На Западе заявили, что ЕС не сможет быстро найти деньги на оборону

Guardian: ЕС не сможет быстро найти деньги на увеличение оборонных расходов
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Jean-Francois Badias/AP

Страны-члены Евросоюза не смогут быстро найти средства на увеличение оборонных расходов, пишет старший приглашенный научный сотрудник аналитического Европейского политического центра (EPC) Пол Тейлор в колонке для газеты The Guardian.

«Большинство европейских стран сталкиваются с бюджетными ограничениями из-за низкого экономического роста, высоких цен на энергию и самоустановленных правил дефицита. Нам нужно больше денег на оборону сейчас», — пишет Тэйлор.

Он подчеркивает, что европейские политики не решаются сокращать другие статьи расходов, например, соцобеспечение, здравоохранение, образование.

По его словам, финансирование оборонных расходов в мирное время за счет сокращения социальных расходов было бы социально неприемлемым и политически самоубийственным для большинства стран Западной Европы.

До этого агентство Bloomberg писало, что вооруженные силы стран — членов Евросоюза пока не смогли улучшить свои возможности по быстрому развертыванию вооруженных сил в случае конфликта.

Ранее Евросоюз захотел разместить войска в Гренландии. с

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