NI: план Трампа по присвоению ресурсов на Украине приведет Запад к поражению

Намерение президента США Дональда Трампа взять под контроль США минеральные ресурсы Украины приведет к поражению Запада, поскольку обострит отношения Вашингтона с Москвой. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

«Призывы разграбить Украину, чтобы заплатить за войну с Россией, просто фантастичны. Более того, такая политика приведет к тому поражению Запада, которого Трамп, вступая в должность, заявил, что хочет избежать», — говорится в сообщении издания.

В материале говорится, что если президент США действительно привержен идее владения редкоземельными минералами на Украине, то Соединенные Штаты столкнутся с «еще большим, а не меньшим конфликтом с Россией».

До этого немецкий журнал Spiegel писал, что у Украины нет ресурсов, которые хотели бы заполучить Соединенные Штаты.

Говорилось, что редкоземельные ресурсы, которые США хотят заполучить на Украине, по-прежнему остаются «загадкой».

При этом Spiegel отмечал, что Украина обладает запасами ресурсов, однако их количество не столь велико, чтобы она могла считаться сырьевой базой.

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