Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

План Трампа по ресурсам Украины связали с поражением США

NI: план Трампа по присвоению ресурсов на Украине приведет Запад к поражению
close
Leah Millis/Reuters

Намерение президента США Дональда Трампа взять под контроль США минеральные ресурсы Украины приведет к поражению Запада, поскольку обострит отношения Вашингтона с Москвой. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

«Призывы разграбить Украину, чтобы заплатить за войну с Россией, просто фантастичны. Более того, такая политика приведет к тому поражению Запада, которого Трамп, вступая в должность, заявил, что хочет избежать», — говорится в сообщении издания.

В материале говорится, что если президент США действительно привержен идее владения редкоземельными минералами на Украине, то Соединенные Штаты столкнутся с «еще большим, а не меньшим конфликтом с Россией».

До этого немецкий журнал Spiegel писал, что у Украины нет ресурсов, которые хотели бы заполучить Соединенные Штаты.

Говорилось, что редкоземельные ресурсы, которые США хотят заполучить на Украине, по-прежнему остаются «загадкой».

При этом Spiegel отмечал, что Украина обладает запасами ресурсов, однако их количество не столь велико, чтобы она могла считаться сырьевой базой.

Ранее в Британии рассказали, как Зеленский может обмануть Трампа.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами