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В ЛДПР предложили создать аналог Нобелевской премии

Глава ЛДПР Слуцкий выступил за создание аналога Нобелевской премии для БРИКС
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Правительство Бразилии

Глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий выступил за создание Нобелевской премии БРИКС. С таким заявлением он выступил после встречи с главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым, передает РИА Новости.

«Нобелевская премия себя дискредитировала. Поэтому мы с Геннадием Яковлевичем условились, что создадим премию, которая станет аналогом Нобелевской как для российских, так и для зарубежных ученых, прежде всего в сфере фундаментальных наук», — заявил он.

В ноябре 2024 года о возможном создании альтернативы Нобелевской премии от БРИКС заявил советник президента РФ и руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий — спутников Антон Кобяков.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих.

Ранее Трамп заявил, что заслужил Нобелевскую премию мира.

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