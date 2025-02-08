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Суд отказался ограничить возглавляемому Маском ведомству доступ к данным американцев

Суд в США отказал Минтруду страны в попытке заблокировать DOGE
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Amanda Perobelli/Reuters

Федеральный суд в США отказался ограничить возглавляемому предпринимателем Илоном Маском ведомству по повышению эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE) доступ к конфиденциальным данным американских граждан. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что временное постановление окружного судьи США Джона Бейтса в Вашингтоне является первым шагом в судебном процессе против министерства труда, возбужденном одним из крупнейших профсоюзов США. Профсоюзы утверждают, что Маск мог завладеть конфиденциальной информацией о расследованиях в отношении его собственных компаний и конкурентов, получив доступ к правительственным компьютерным системам.

Судья Бейтс постановил, что «хотя суд и испытывает озабоченность по поводу предполагаемого поведения ответчиков», Американские организация дипломатической службы и федерация государственных служащих, подавшие суд на DOGE, не доказали, что действия минтруда нанесли им ущерб.

Маск в настоящее время является одним из главных инициаторов чисток в ведомствах США. Недавно департамент DOGE получил доступ к конфиденциальным платежным данным министерства финансов. Это произошло после того, как исполняющий обязанности заместителя министра финансов Дэвид Лебрик подал в отставку.

Как писал журнал Time, Маск пообещал, что департамент, во главе которого он стоит, поможет Трампу «нанять скромную команду крестоносцев из небольших управлений», которые будут работать над «массовым сокращением численности персонала в федеральной бюрократии». Издание подчеркивает, что ни одно частное лицо до сих пор не обладало такой властью над аппаратом американского правительства.

Ранее Маск признался в мужской любви к Трампу.

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