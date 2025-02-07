Маск признался в любви к Трампу

Американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) опубликовал пост в соцсети X с признанием в любви к президенту США Дональду Трампу.

«Я люблю Дональда Трампа так же сильно, как гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину», — написал предприниматель.

Каких-либо объяснений за этой публикацией не последовало.

Маск является одним из главных инициаторов чисток в ведомствах США. Недавно департамент DOGE получил доступ к конфиденциальным платежным данным министерства финансов. Это произошло после того, как исполняющий обязанности заместителя министра финансов Дэвид Лебрик подал в отставку.

Помимо этого, специалисты DOGE получили доступ к платежным и контрактным системам национальных программ медицинского страхования Medicare и Medicaid.

Как писал журнал Time, Маск пообещал, что DOGE поможет Трампу «нанять скромную команду крестоносцев из небольших управлений», которые будут работать над «массовым сокращением численности персонала в федеральной бюрократии». Издание подчеркивает, что ни одно частное лицо до сих пор не обладало такой властью над аппаратом американского правительства.

Ранее журнал Time посадил Маска в кресло президента США.