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Шольц увидел «угрозу» для Гренландии со стороны России, а не США

Шольц считает, что НАТО следует увеличить присутствие в Гренландии
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Annegret Hilse/Reuters

Странам НАТО нужно усилить свое военное присутствие на территории Гренландии на фоне «угроз» со стороны России и Китая в регионе, при этом с президентом США Дональдом Трампом, требующим присоединить остров к Штатам, нужно сохранить «хорошие отношения». Об этом в беседе с RND заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Изменение климата меняет Арктический регион, открывая новые судоходные пути, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес. Поэтому существуют законные вопросы безопасности (в арктическом регионе — прим. ред.)», — отметил он.

В этой связи, подчеркнул Шольц, странам НАТО необходимо увеличить свое военное присутствие на территории Гренландии.

Говоря о ситуации с президентом США Дональдом Трампом и его требованиями к Дании относительно Гренландии, Шольц подчеркнул, что Берлин «продолжит делать все возможное для поддержания хороших отношений» со Штатами даже в таких условиях, когда «все становится сложнее».

До этого газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники писала, что страны НАТО рассматривали возможность введения войск на территорию Гренландии после слов Трампа о необходимости присоединения острова к Штатам.

Ранее Вэнс заявил о «воплях» Европы из-за территориального интереса США к Гренландии.

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