Посольство: РФ и США не должны списывать со счетов историю партнерства

Россия и Соединенные Штаты не должны списывать со счетов историю партнерства в переломные моменты мировой истории, несмотря на нынешнее противостояние. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в США Александр Ким, передает РИА Новости.

«Россия и США объединялись в критические моменты истории. Мы надеемся, что это наследие партнерства не будет предано забвению», — отметил Ким на приеме в посольстве РФ в Вашингтоне в честь предстоящего дня дипломатического работника 10 февраля.

По словам российского дипломата, Москва всегда выступает за мирное сотрудничество, признавая равную значимость различных систем ценностей и моделей развития, которые появляются из опыта разных культур.

До этого советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина хотела бы спровоцировать прямой военный конфликт между Соединенными Штатами и Россией.

Таким образом Подоляк ответил на вопрос о том, можно ли допустить вариант, при котором США введут войска на Украину, чтобы «вернуть те самые недра», доступ к которым захотел получить президент США Дональд Трамп.

Ранее в США признали, что украинская оборона «трещит по швам».