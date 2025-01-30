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На Западе объяснили спад экономик ФРГ и Франции

Bloomberg: экономики ФРГ и Франции сокращаются из-за недоверия к правительствам
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Murad Sezer/Reuters

Экономики Германии и Франции продолжают идти на спад на фоне снижения доверия к правительствам стран. Об этом агентство Bloomberg.

«Две ведущие экономики Европы столкнулись с экономическим спадом в конце прошлого года, поскольку крах их правительств подорвал доверие предприятий и потребителей», — говорится в публикации.

По данным агентства, производственный спад в Германии сказывается на объемах производства, а настроения омрачены угрозой торговых мер со стороны президента США Дональда Трампа. Bloomberg отмечает, что ВВП Германии в четвертом квартале 2024 года упал на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В свою очередь, ВВП Франции сократился на 0,1%.

Что касается Франции, то главной проблемой агентство называет бюджетный кризис, который заставил правительство в Париже положиться на временное законодательство, чтобы избежать остановки.

Накануне Еврокомиссия опубликовала документ, в котором сообщила, что Европейский союз отстает от США и Китая в области передовых технологий и все больше зависит от стратегических ресурсов. В докладе также отмечалось, что новое исследование ЕК подчеркивает возрастающую зависимость Евросоюза от внешних стратегических ресурсов, что вызывает обеспокоенность европейских лидеров.

Ранее Евросоюз начал готовиться к торговой войне с США.

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