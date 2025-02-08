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Посол опроверг «российскую угрозу» для Финляндии

Посол: власти Финляндии пугают население «угрозой РФ», но не имеют доказательств
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MFA Russia/Global Look Press

Власти Финляндии пугают собственное население «российской угрозой», но не имеют доказательств ее существования, как и «зловредной» деятельности Москвы. Об этом РИА Новости заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

«В последние три года трудно избавиться от ощущения, что вся информационно-пропагандистская машина страны заточена исключительно на нагнетание антироссийских настроений, на запугивание населения «российской угрозой» и демонизацию России», — заявил Кузнецов.

Он добавил, что в Финляндии в последнее время развилась настоящая шпиономания: в финских СМИ вокруг любого крупного инцидента вроде нарушения связи или полетов дронов поблизости от страгических объектов начинает раскручиваться антироссийская истерия, которая подкрепляется примитивной «логикой» — «больше некому».

По мнению Кузнецова, финские СМИ и лидеры общественного мнения отрабатывают политический заказ русофобов в правительстве Финляндии.

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что готовящийся в Финляндии запрет на сделки с недвижимостью для россиян может свидетельствовать о подготовке к конфликту.

Ранее политолог призвал власти Финляндии отказаться от агрессии по отношению к России.

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