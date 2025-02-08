В Гваделупе заявили о важной роли БРИКС в современном мире

БРИКС бросает вызов старому мировому порядку, в первую очередь — мировой валютной системе. Об этом РИА Новости заявил лидер партии «Народный союз освобождения Гваделупы» (UPLG) Жан-Жакоб Бисеп.

«Это произойдет в своем ритме, это уже происходит. Геополитическая переделка уже происходит. Мы видели, как рухнула Османская империя, но это не произошло за один день. Но это уже происходит, внедряются механизмы, оспаривается зависимость от доллара. Страны БРИКС бросают вызов всей мировой валютной системе», — заявил Бисеп.

Будучи политиком из заморского региона Франции, Бисеп и его партия создали «Международный фронт деколонизации». По словам Бисепа, баланс в мире смещается с Запада в страны Глобального Юга, причем все большую роль в мировых политических процессах начинают играть Россия, Китай и Индия.

До этого в департаменте информации и печати МИД РФ, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа закрыть американский рынок для стран БРИКС, заявили, что международное объединение не направлено против других стран и имеет созидательный характер.

Ранее глава минфина США рассказал об отношении стран БРИКС к доллару.