Трамп подтвердил, что США готовы защищать Японию ядерным оружием

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон готов защищать Японию, в том числе ядерным оружием. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам его встречи с японским премьер-министром Сигэру Исибой, которое опубликовано на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты подчеркнули свою непоколебимую приверженность обороне Японии, используя весь спектр своих возможностей, включая ядерный потенциал», — говорится в сообщении.

В январе в российском посольстве в Японии заявили, что Токио берет курс на ускоренную милитаризацию с опорой на американское ядерное оружие. В частности, в Японии запустили обсуждение о пересмотре трех неядерных принципов и о возможности присоединяться к совместным с США учениям по использованию данного вида оружия по аналогии с «ядерными миссиями» Североатлантического альянса.

Согласно неядерным принципам, Токио не имеет, не производит и не ввозит на свою территорию ядерное оружие, и при этом не рассматривает даже «совместное владение» таким оружием с США.

В прошлом году заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко указал послу Японии в РФ Акире Муто на опасность развития военного сотрудничества с США. Тенденции развития японо-американского военного сотрудничества представляют «угрозу стабильности и безопасности Северо-Восточной Азии», отметил он.

Новость дополняется.