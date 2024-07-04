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НАТО намерена расширить сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

Nikkei Asia: НАТО подготовит договор о расширении сотрудничества со странами АТР

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Global Look Press

НАТО на следующей неделе собирается подготовить первый совместный документ о расширении сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Речь идет об Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее и Японии, пишет газета Nikkei Asia.

«Документ разъяснит рамки сотрудничества между НАТО и четырьмя странами, что позволит им реагировать на угрозы, включая кибербезопасность и дезинформацию», — сказано в сообщении.

По информации издания, в договоре будут обозначены отношения между Североатлантическим альянсом и данными государствами. Четыре страны АТР будут называться в документе «IP4».

Nikkei Asia также сообщила, что они будут участвовать в киберучениях НАТО.

1 июня заместитель начальника объединенного штаба центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн заявил, что стратегия США по Азиатско-Тихоокеанскому региону служит исключительно для продвижения эгоистических геополитических интересов страны и не имеет будущего.

До этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сказал, что Вашингтон, обосновавшись со своим военным присутствием в АТР, теперь «тащит» туда другие страны НАТО.

Ранее в ГРУ заявили, что США наращивают присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания России и КНР.

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