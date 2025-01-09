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В России фиксируют милитаризацию Японии с опорой на ядерное оружие США

«Известия»: Япония берет курс на милитаризацию с опорой на ядерное оружие США
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Akio Kon/AP

Япония берет курс на ускоренную милитаризацию с опорой на американское ядерное оружие. Об этом сообщил представитель посольства России в Японии в беседе с «Известиями».

«Япония открыто берет курс на ускоренную милитаризацию с опорой на «расширенное сдерживание», в том числе с использованием американского ядерного оружия», — отметил собеседник издания.

В частности, 26 декабря правительства Японии и США сформулировали ключевые принципы расширенного сдерживания, при этом их содержание не раскрыли.

Кроме того, в Токио запустили обсуждение о пересмотре трех неядерных принципов и о возможности присоединяться к совместным с США учениям по использованию данного вида оружия по аналогии с «ядерными миссиями» Североатлантического альянса, добавили в посольстве.

Согласно неядерным принципам Токио не имеет, не производит и не ввозит на свою территорию ядерное оружие, и при этом не рассматривает даже «совместное владение» таким оружием с США.

Эксперт клуба «Валдай», заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России Дмитрий Стрельцов обратил внимание на то, что для Москвы укрепление японо-американского сотрудничества на дальневосточных границах РФ является «определенным вызовом».

«Однако пока рано говорить о прямой угрозе в сторону России», — добавил Стрельцов.

В прошлом году заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко указал послу Японии в РФ Акире Муто на опасность развития военного сотрудничества с США. Тенденции развития японо-американского военного сотрудничества представляют «угрозу стабильности и безопасности Северо-Восточной Азии», отметил он.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует расширить сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

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