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Россия предупредила Японию об опасности военного сотрудничества с США

МИД РФ указал послу Японии на опасность развития военного сотрудничества с США

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Consulate-General of Japan in Los Angeles

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко указал послу Японии в РФ Акире Муто на опасные тенденции в развитии военного сотрудничества Токио с США. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Согласно сообщению ведомства, 12 апреля в МИД России состоялась встреча Руденко и Муто, в ходе которой японскому дипломату было сделано представление по некоторым практическим вопросам двусторонних отношений, которые «деградировали до беспрецедентно низкого уровня».

Как отметили в МИД РФ, замминистра иностранных дел обратил внимание посла Японии на то, что тенденции развития японо-американского военного сотрудничества представляют «угрозу стабильности и безопасности Северо-Восточной Азии».

До этого президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида заявили о намечаемой разработке низкоорбитальной спутниковой системы слежения за ракетами.

В конце марта Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Соединенным Штатам, которые в итоге могут быть поставлены Киеву.

Ранее в России заявили о готовности возобновить поставки нефти Японии.

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