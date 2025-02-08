Трамп потребовал у Зеленского эквивалент направленных Киеву денег

Президент Украины Владимир Зеленский должен чем-то возместить деньги, переданные Вашингтоном Киеву. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома.

«Мы ему [Зеленскому] уже сказали о каком-либо эквиваленте денег американских налогоплательщиков», — отметил он и подчеркнул, что никто не позволит «пользоваться старыми добрыми США».

4 февраля Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Позже Зеленский заявил, что Киев готов предложить президенту США Дональду Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности. Президент Украины обратил внимание на то, что предлагает взаимовыгодное сотрудничество по разработке полезных ископаемых, а не их передачу США. Кроме того, Киев ведет диалог с Вашингтоном по поводу использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа, добавил он.

Ранее политолог заявил, что США не смогут добывать ресурсы на Украине без согласия России.