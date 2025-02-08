Захарова заявила, что РФ предлагала Франции компромисс по визам журналистам

Москва предлагала Франции варианты развязки ситуации вокруг вопроса выдачи визы для журналиста российской «Комсомольской правды». Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В результате, после того, как окончательно они сказали, а мы предлагали разные развязки <...> но предупреждали, что если они пойдут на обострение, то мы, соответственно, сделаем примерно то же самое и следующему французскому журналисту, который будет ожидать визу, тоже в ней откажем», — заявила Захарова, комментируя ответное решение МИД России не выдавать визу журналисту Le Monde.

Захарова добавила, что французские дипломаты неоднократно, в том числе в письменной форме, были уведомлены о том, что Россия примет соответствующие меры.

Также Захарова отмечала, что французские журналисты в России не сталкивались с травлей, в то время как российские журналисты во Франции подвергались постоянной дискриминации.

Днем 7 февраля представитель министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан заявил о намерении Парижа пересмотреть право на аккредитацию для российских журналистов в стране.

Ранее в Кремле отреагировали на отказ в визе во Францию российскому журналисту.