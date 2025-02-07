Трамп ввел пошлины на товары из Китая из-за опиоидов

Трамп ввел пошлины на товары из Китая для борьбы с синтетическими опиоидами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая для борьбы с поставками синтетических опиоидов. Об этом сообщил Белый дом.

2 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Размер пошлин для Мексики и Канады составил 25%, тогда как для Китая — 10%. Позже Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран, но не для Китая.

До этого постоянное представительство Китая при Всемирной торговой организации (ВТО) заявило, что американские десятипроцентные пошлины на китайские товары мешают двустороннему экономическому сотрудничеству и нарушают стабильность глобальных цепочек поставок.

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