Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова увидела противоречие в желании США защищать животных и менять пол грызунам

Захарова заявила о двойных стандартах США в вопросе защиты животных
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о двойных стандартах США по защите животных в контексте деятельности агентства USAID. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

В частности, дипломат обратила внимание на сообщения о том, что USAID финансировало многомиллионные операции по смене пола у грызунов.

«Вопрос: зачем тогда нужны были все эти американские разговоры о защите животных и наклейки на товарах в духе «ни одна свинка не пострадала», если на деньги американских налогоплательщиков мышам пересаживали половые органы и затем следили за их «фертильностью»?» — задалась вопросом Захарова.

7 февраля сообщалось, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне того закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне. Миллиардер Илон Маск, возглавляющий созданный при Трампе департамент эффективности правительства США, отмечал, что агентство находится в процессе закрытия в целях сокращения расходов.

Позднее газета Financial Times писала со ссылкой на сотрудника USAID, что решение Трампа закрыть агентство приведет к катастрофическим последствиям. В свою очередь, высокопоставленный американский чиновник заявил FT, что считает действия администрации Трампа в отношении USAID «ошеломляющими и безответственными».

Ранее Трампу поступила угроза от USAID за закрытие агентства.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами