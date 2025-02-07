Захарова увидела противоречие в желании США защищать животных и менять пол грызунам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о двойных стандартах США по защите животных в контексте деятельности агентства USAID. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

В частности, дипломат обратила внимание на сообщения о том, что USAID финансировало многомиллионные операции по смене пола у грызунов.

«Вопрос: зачем тогда нужны были все эти американские разговоры о защите животных и наклейки на товарах в духе «ни одна свинка не пострадала», если на деньги американских налогоплательщиков мышам пересаживали половые органы и затем следили за их «фертильностью»?» — задалась вопросом Захарова.

7 февраля сообщалось, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне того закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне. Миллиардер Илон Маск, возглавляющий созданный при Трампе департамент эффективности правительства США, отмечал, что агентство находится в процессе закрытия в целях сокращения расходов.

Позднее газета Financial Times писала со ссылкой на сотрудника USAID, что решение Трампа закрыть агентство приведет к катастрофическим последствиям. В свою очередь, высокопоставленный американский чиновник заявил FT, что считает действия администрации Трампа в отношении USAID «ошеломляющими и безответственными».

Ранее Трампу поступила угроза от USAID за закрытие агентства.