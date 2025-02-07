В США представили закон, ограничивающий доступ ведомства Маска к данным налогоплательщиков

Демократы представили проект, ограничивающий доступ DOGE к данным по налогам

Демократы в палате представителей конгресса США представили проект закона, которым предлагается ограничить доступ департамента эффективности государственного управления (DOGE) к данным налогоплательщиков. Об этом сообщил телеканал ABC, передает РИА Новости.

Законопроект предполагает разрешение на доступ к системам американского минфина только лицам, которые имеют соответствующий допуск, прошедшим подготовку в области кибербезопасности и соблюдающим этические нормы.

Недавно DOGE, которое возглавляет Илон Маск, получила доступ к конфиденциальным платежным данным министерства финансов. Это произошло после того, как исполняющий обязанности заместителя министра финансов Дэвид Лебрик подал в отставку под давлением. Кроме того, специалисты департамента получили доступ к платежным и контрактным системам национальных программ медицинского страхования Medicare и Medicaid.

До этого сообщалось, что представители генеральных прокуратур 12 штатов намерены требовать через суд ограничить деятельность департамента Маска.

5 февраля у здания минфина США прошла акция против доступа миллиардера к казначейству.

Ранее стало известно о расколе в окружении Трампа из-за Маска.