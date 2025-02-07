Маск заявил, что программы вооружений США должны быть полностью перестроены

США потерпят поражение в «следующей войне», если не начнут полное реформирование своей программы вооружения. Такое мнение высказал миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

Маск заявил, что американские программы вооружений должны быть полностью переделаны, так как текущая стратегия заключается в создании небольшого количества оружия по высокой цене для ведения «вчерашней войны».

«Если не будут предприняты немедленные и кардинальные изменения, Америка с треском проиграет следующую войну», — написал предприниматель, комментируя сообщение, что ВМС США планируют тратить $40 млрд в год в течение следующих 30 лет на 364 корабля, хотя могли направить эти средства на 10 тысяч беспилотников, «чтобы покрыть ими весь мир».

5 февраля у здания минфина США прошла акция против доступа Маска к казначейству. В руках у протестующих были плакаты «Остановите переворот Илона», «Маск, руки прочь от наших денег», «Никто не выбирал Илона».

Митингующие опасаются, что «экономичные» решения главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) скажутся на их социальном обеспечении.

Ранее конгрессмен заявил о намерении выдвинуть законопроект против Маска.