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Титов оценил решение Трампа распустить группу по борьбе с бизнесменами РФ

Титов назвал рациональным роспуск Трампом группы по борьбе с бизнесменами РФ
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Решение новой администрации Дональда Трампа распустить правительственную группу США, занимающуюся противодействием российским бизнесменам, можно охарактеризовать как пример «200% рациональности». Таким мнением поделился специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в интервью ТАСС.

По его словам, Вашингтон, перенаправив ресурсы на борьбу с наркокартелями, фактически признал неэффективность преследования российских предпринимателей как инструмента влияния на российскую экономику и политику. Титов подчеркнул, что подобные действия, разрушая деловые связи, не оказывают существенного воздействия на российскую политику и экономику.

7 февраля генеральный прокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди распустила группу KleptoCapture, которая занималась выявлением активов российских предпринимателей. Отмечается, что теперь минюст США, которому отчитывалась группа, сфокусируется на борьбе с международной преступностью и наркокартелями.

Также сегодня стало известно, что Белый дом уволит 97% из более чем 10 тыс. сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру, оставив всего 294 специалиста.

Ранее сообщалось, что американские профсоюзы подали в суд на администрацию президента США.

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