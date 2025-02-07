В США распустили рабочую группу по поиску активов российских бизнесменов

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди распустила группу KleptoCapture, которая занималась выявлением активов российских предпринимателей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на служебную записку Бонди.

В документе указано, что теперь минюст США, которому отчитывалась группа, сфокусируется на борьбе с международной преступностью и наркокартелями.

«Эта политика требует кардинального изменения мышления и подхода», — отметила в записке генпрокурор.

Распоряжение Бонди будет действовать 90 дней. Затем его могут продлить или сделать постоянным.

7 февраля стало известно, что Белый дом уволит 97% из более чем 10 тыс. сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне того закрытия штаб-квартиры USAID в Вашингтоне. При этом Илон Маск заявил, что агентство находится в процессе закрытия в целях сокращения расходов.

Ранее сообщалось, что американские профсоюзы подали в суд на администрацию президента США.