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В США распустили рабочую группу по поиску активов российских бизнесменов

Генпрокурор США распустила рабочую группу, искавшую активы бизнеса из РФ
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Depositphotos

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди распустила группу KleptoCapture, которая занималась выявлением активов российских предпринимателей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на служебную записку Бонди.

В документе указано, что теперь минюст США, которому отчитывалась группа, сфокусируется на борьбе с международной преступностью и наркокартелями.

«Эта политика требует кардинального изменения мышления и подхода», — отметила в записке генпрокурор.

Распоряжение Бонди будет действовать 90 дней. Затем его могут продлить или сделать постоянным.

7 февраля стало известно, что Белый дом уволит 97% из более чем 10 тыс. сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне того закрытия штаб-квартиры USAID в Вашингтоне. При этом Илон Маск заявил, что агентство находится в процессе закрытия в целях сокращения расходов.

Ранее сообщалось, что американские профсоюзы подали в суд на администрацию президента США.

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