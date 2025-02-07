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Американские профсоюзы подали в суд на администрацию президента США

Профсоюзы США подали в суд на администрацию Трампа из-за закрытия USAID
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Организация дипломатической службы и федерация госслужащих Соединенных Штатов подали в суд округа Колумбия на администрацию главы Белого дома Дональда Трампа с целью заблокировать попытки Вашингтона закрыть Агентство по международному развитию (USAID). Об этом сообщает телеканал CNN.

Истцы считают, что американский лидер совершил несколько «неконституционных и незаконных действий». По их мнению, такие действия спровоцировали глобальный гуманитарный кризис.

«Они стоили тысячам американцев рабочих мест. И они поставили под угрозу интересы национальной безопасности Соединенных Штатов», — утверждается в иске.

Как подчеркивают профсоюзы, конгресс страны является единственной организацией, которая имеет полномочия ликвидировать USAID.

Истцы призывают суд признать меры, принятые администрацией Трампа, незаконными и издать приказ, который потребует от американской администрации «прекратить действия по закрытию деятельности USAID способом, не санкционированным конгрессом». Они требуют назначить независимого исполняющего обязанности директора USAID, вновь восстановить системы агентства, возобновить все контракты и гранты, приостановить отправку дополнительных сотрудников в административные отпуска.

До этого агентство Reuters сообщило, что Белый дом планирует уволить 97% из более чем 10 тыс. сотрудников USAID.

Ранее в МИД РФ назвали USAID ключевым звеном в системе вмешательства в дела других стран.

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