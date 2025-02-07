Сенатор Климов: Украина может спровоцировать войну между РФ и США до переговоров

Сенатор Андрей Климов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией.

По мнению парламентария, в Киеве наивно полагают, что от столкновения США и России смогут получить какие-то бонусы. Однако риски провокаций со стороны Украины будут высоки до тех пор, пока не наладятся прямые контакты между Москвой и Вашингтоном.

«От таких, как Михаил Подоляк, мало что зависит. Но в одном он прав: при отсутствии хорошей надежной коммуникации между Вашингтоном и Москвой возможны разные происшествия. Их причиной могут стать действия экстремистов и провокаторов, к которым, вне всякого сомнения, относится стая, засевшая в Киеве», — сказал Климов.

Как сказал Подоляк, необязательно доводить до прямого боестолкновения США и России, «но Киеву, безусловно, было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война».

Таким образом политик ответил на вопрос о том, можно ли допустить вариант, при котором США введут войска на Украину, чтобы «вернуть те самые недра», доступ к которым захотел получить президент США Дональд Трамп.

4 февраля глава Белого дома заявил, что готов продолжить поддержку Украины в случае, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам.

Ранее политолог связал притязания Трампа на украинские полезные ископаемые с Китаем.