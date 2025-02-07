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Политолог связал притязания Трампа на украинские полезные ископаемые с Китаем

Политолог Блохин: для США лидерство КНР на рынке ценных металлов неприемлемо
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Притязания президента США Дональда Трампа на украинские полезные ископаемые связаны с Китаем. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал политолог-американист Константин Блохин.

Эксперт пояснил, что в 2024 году КНР обогнала США по добыче и переработке редкоземельных металлов. Вашингтон, по его словам, рассматривает сложившуюся ситуацию как угрозу национальной безопасности.

«Сегодня Китай является главным противником США. Для Вашингтона лидерство КНР на рынке редкоземельных металлов, естественно, неприемлемо. Поэтому Трамп пытается как-то выправить положение. Если у Трампа не получится с Украиной, то он будет решать проблемы США за счет других стран, где эти редкоземельные металлы имеются», — сказал Блохин.

Он добавил, что Трампу во что бы то ни стало важно «обрубить щупальца» Китаю, лишив доступа к месторождениям редкоземельных металлов, находящихся на Украине.

4 февраля Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Ранее политолог заявил, что США не смогут добывать ресурсы на Украине без согласия России.

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