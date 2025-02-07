Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В мэрии Киева прошли обыски

В мэрии Киева прошли обыски сразу после визита НАБУ к другу Кличко
close
Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киевской государственной городской администрации (КГГА) прошли обыски по делу об отчуждении имущества в 2009 году. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Обыски прошли на следующий день после визита представителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) к депутату Киевского совета от Блока Черновецкого Денису Комарницкому. Мужчина считается приближенным мэра Киева Кличко.

До этого Кличко заявил о безуспешных попытках встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским после начала СВО. В январе 2024 года он назвал политику украинского лидера «авторитарной».

Он подчеркнул, что на Украине с февраля 2022 года свыше 200 демократически избранных мэров и глав местных советов были заменены военными администрациями.

Кличко назвал подобную политику абсолютно антидемократической, отметив, что она, в итоге, приведет к построению авторитарной вертикали власти. Он заявил, что поделился своими опасениями с послами западных стран в Киеве, и дипломаты согласились с его оценкой ситуации в стране.

Ранее в НАТО заявили, что Украина даже в разгар конфликта должна бороться с коррупцией.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами