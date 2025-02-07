В мэрии Киева прошли обыски сразу после визита НАБУ к другу Кличко

В Киевской государственной городской администрации (КГГА) прошли обыски по делу об отчуждении имущества в 2009 году. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Обыски прошли на следующий день после визита представителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) к депутату Киевского совета от Блока Черновецкого Денису Комарницкому. Мужчина считается приближенным мэра Киева Кличко.

До этого Кличко заявил о безуспешных попытках встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским после начала СВО. В январе 2024 года он назвал политику украинского лидера «авторитарной».

Он подчеркнул, что на Украине с февраля 2022 года свыше 200 демократически избранных мэров и глав местных советов были заменены военными администрациями.

Кличко назвал подобную политику абсолютно антидемократической, отметив, что она, в итоге, приведет к построению авторитарной вертикали власти. Он заявил, что поделился своими опасениями с послами западных стран в Киеве, и дипломаты согласились с его оценкой ситуации в стране.

Ранее в НАТО заявили, что Украина даже в разгар конфликта должна бороться с коррупцией.