Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидер партии «Заря Немана» Ремигиюс Жемайтайтис может столкнуться с уголовным преследованием за распространение дезинформации и запугивание населения в связи с обсуждением увеличения оборонного бюджета. Об этом сообщает портал Delfi.

Как отмечает издание, политик выступил против решения Государственного совета обороны (ГСО) о значительном росте расходов на оборону. Когда спикер Сейма предложил критикам этой инициативы «посетить Украину», чтобы оценить ситуацию на месте, Жемайтайтис отверг подобную идею, заявив о ее бессмысленности. Науседа назвал такие высказывания опасными.

«Подобные заявления крайне серьезны. Они сеют панику и дезориентируют общество в Литве. Если распространение такой ложной информации спровоцирует, например, беспокойство среди вкладчиков, это может повлечь уголовную ответственность. За подобные действия г-н Жемайтайтис должен предстать перед судом», — подчеркнул президент.

10 января Науседа заявил о претензиях на Калининградскую область.

Ранее в Госдуме заявили, что Прибалтика должна войти в состав России.