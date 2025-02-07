Политолог назвал главное отличие нового главы «Роскосмоса» от Илона Маска

Новый глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов обладает реальными компетенциями, поэтому сможет «с ходу вступить в бой». Что касается его сравнения с основателем Space X Илоном Маском, то американский миллиардер — это только популярная фигура, заявил 360.ru профессор ВШЭ, политолог Марат Баширов.

России Илон Маск не нужен, так как в сфере космических программ давно налажено государственно-частное партнерство: монополия на запуски космических аппаратов у госкорпорации, а производство оборудования, комплектующих остается за частными компаниями, отметил Баширов. Что касается сравнения Баканова с американским миллиардером, то второй, по мнению политолога, это только «раздутая фигура, популярная среди молодежи».

«Ну вот у нас тоже появился новый молодой руководитель. Но выбрали его не из-за возраста, а из-за компетенций, которые у него есть, — заявил Баширов. — Он работал замминистра транспорта Российской Федерации. Ему точно не надо, что называется, озираться, окапываться. Он с ходу в бой уже вступит».

Баканов имеет опыт работы в банках и крупных IT-компаниях, в области ГЛОНАСС и цифровизации транспорта, напомнил эксперт. Это говорит о наличии знаний в экономике, цифровизации и связи космической отрасли с другими. Все это создает необходимую базу компетенций, которые потребуются специалисту на посту главы «Роскосмоса», заключил Баширов.

Напомним, накануне главу «Роскосмоса» Юрия Борисова освободили от должности и назначили на нее Дмитрия Баканова. Гендиректор SR Space Олег Мансуров считает, что он может заняться обеспечением связи по всей России, подробности – в материале «Газеты.Ru».

В NASA ранее прокомментировали смену руководителя Роскосмоса.