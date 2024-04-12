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Стало известно о страхе поляков перед вступлением Украины в ЕС

Энрико Летта: поляки боятся расширения ЕС из-за роли Украины в сельхоз секторе

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Shutterstock

Поляки боятся возможного вступления Украины в Евросоюз, так как она имеет большое значение в сельскохозяйственной сфере. Об этом заявил экс-премьер Италии Энрико Летта, слова которого передает Mundo.

«Я был очень удивлен, когда увидел, как сильно поляки боятся расширения ЕС из-за цифр о роли Украины в сельском хозяйстве. Если мы не сможем сопровождать переходные процессы финансированием, люди будут бояться и реагировать так, как это делают фермеры», — сказал он.

11 апреля министр сельского хозяйства республики Чеслав Секерский заявил, что украинские власти занимаются чрезмерным продвижением интересов своего крупного бизнеса и грозят Польше эмбарго.

9 апреля сообщалось, что Польша приняла решение отменить выплаты украинским беженцам в связи с использованием пособий «не по назначению».

До этого еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что после начала операции России на Украине европейские фермеры получили €10 млрд компенсаций за ущерб от беспошлинного ввоза украинской сельскохозяйственной продукции в альянс.

Ранее на Украине посоветовали польским фермерам выращивать марихуану.

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