Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пленный украинец рассказал об обучении американскими инструкторами

Пленный украинский военный Лось рассказал об обучении от инструкторов из США
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Пленный украинский военнослужащий рассказал о том, что американские инструкторы формально подходили к обучению солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военной базе НАТО в Германии. Об этом Евгений Лось сообщил на видео Минобороны РФ.

«Нас обучали инструкторы из первой кавалерийской дивизии США. Они даже понятия не имели, какая здесь у нас война и к чему нас готовить. У них просто была программа, по которой нас готовили. Они для себя галочку ставили, чтобы начальство их поблагодарило и «все окей», и нам чтобы начальство то же самое сказало. Короче, показуха», — заявил Лось.

Он добавил, что был на позиции недолго, и его быстро взяли в плен Вооруженными силами (ВС) РФ. Перед тем как выйти на позицию, Лось проходил обучение в Германии, на военной базе: именно там проводили обучение специалисты из США.

До этого украинские СМИ рассказали, что с алкоголизмом среди военных борются в том числе с помощью алкоголя.

В конце 2024 года сообщалось, что у украинских военных есть серьезные проблемы с алкоголем.

По словам командира роты Вооруженных сил Украины, спиртные напитки по-разному воздействуют на солдат. Он отметил, что один может выпить, выспаться и быть готовым к выполнению любых задач на следующий день, а другой не сможет встать с кровати после 100 граммов. Командир подчеркнул, что это проблема, поскольку в роте всегда есть алкоголь, и солдаты готовы его употреблять, пока есть что пить.

Ранее на Украине заподозрили офицера в поставках запрещенных веществ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами