Пленный украинский военнослужащий рассказал о том, что американские инструкторы формально подходили к обучению солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военной базе НАТО в Германии. Об этом Евгений Лось сообщил на видео Минобороны РФ.

«Нас обучали инструкторы из первой кавалерийской дивизии США. Они даже понятия не имели, какая здесь у нас война и к чему нас готовить. У них просто была программа, по которой нас готовили. Они для себя галочку ставили, чтобы начальство их поблагодарило и «все окей», и нам чтобы начальство то же самое сказало. Короче, показуха», — заявил Лось.

Он добавил, что был на позиции недолго, и его быстро взяли в плен Вооруженными силами (ВС) РФ. Перед тем как выйти на позицию, Лось проходил обучение в Германии, на военной базе: именно там проводили обучение специалисты из США.

До этого украинские СМИ рассказали, что с алкоголизмом среди военных борются в том числе с помощью алкоголя.

В конце 2024 года сообщалось, что у украинских военных есть серьезные проблемы с алкоголем.

По словам командира роты Вооруженных сил Украины, спиртные напитки по-разному воздействуют на солдат. Он отметил, что один может выпить, выспаться и быть готовым к выполнению любых задач на следующий день, а другой не сможет встать с кровати после 100 граммов. Командир подчеркнул, что это проблема, поскольку в роте всегда есть алкоголь, и солдаты готовы его употреблять, пока есть что пить.

Ранее на Украине заподозрили офицера в поставках запрещенных веществ.