«Росатом» продлит лицензию на эксплуатацию первого блока ЗАЭС

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил в разговоре с ТАСС, что организация подала заявление о продлении срока действия лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«В прошлом декабре эксплуатирующая организация сдала документы на продление», — сказал Лихачев.

Глава «Росатома» отметил, что у него нет сомнений относительно выполнения всех требований Ростехнадзора. Он выразил уверенность, что лицензия будет продлена в назначенный срок.

«Первый блок сначала, дальше все последующие», — сказал Лихачев.

1 января директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что руководство атомной электростанции планирует завершить процесс получения российских лицензий на эксплуатацию всех шести энергоблоков к 2028 году. По словам Черничука, опыт работы ЗАЭС может быть использован в инструкциях по эксплуатации атомных станций в условиях боевых действий. Он отметил, что все оборудование станции находится в исправном состоянии.

20 декабря ЗАЭС впервые сообщила о получении первой российской лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию радиационных источников, выданной на срок 10 лет в соответствии с российским законодательством в области атомной энергии. Ростехнадзор не нашел нарушений на станции и предоставил лицензию, позволяющую ЗАЭС эксплуатировать установки и аппараты с радиоактивными веществами.

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